Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ

Санду: Молдавия не намерена финансировать ПМР до вывода войск РФ
Global Look Press

Власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Rlive.

«Мы не можем взять на себя ответственность за финансирование региона, когда там еще остаются российские военные, которые там стоят уже больше 30 лет», — сказала она.

Санду отметила, что правительство страны подготовило план реинтеграции Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), разделенный на четыре направления: экономика, финансы, безопасность и социальная сфера. По ее словам, страна готова решить данный вопрос, однако сначала нужно разобраться с российскими войсками, находящимися в ПМР.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее в Европе указали на «бессмысленность» давления на Россию через Приднестровье.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!