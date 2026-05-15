Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ

Власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Rlive.

«Мы не можем взять на себя ответственность за финансирование региона, когда там еще остаются российские военные, которые там стоят уже больше 30 лет», — сказала она.

Санду отметила, что правительство страны подготовило план реинтеграции Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), разделенный на четыре направления: экономика, финансы, безопасность и социальная сфера. По ее словам, страна готова решить данный вопрос, однако сначала нужно разобраться с российскими войсками, находящимися в ПМР.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее в Европе указали на «бессмысленность» давления на Россию через Приднестровье.