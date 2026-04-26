Президент Молдавии рассказала о планах на Приднестровье

Санду захотела добиться демилитаризации, деолигархизации и демократизации ПМР
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья для реинтеграции региона в состав страны. Ее слова с совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским приводит «Европейская правда».

«Мы обсуждали этот вопрос, в частности с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому произойдет демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка – именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего с ЕС. Итак, это часть дискуссии о планах реинтеграции», – сказала Санду.

По ее словам, в этот процесс вносит свой вклад и Украина. Она «удерживает российскую армию вдали от границ и тем самым позволяет нам искать мирное решение конфликта», заявила президент Молдавии.

До этого экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявлял, что весной 2022 года Киев и президент Молдавии Майя Санду вели переговоры о способах оказания давления на Приднестровье. По его словам, молдавское руководство в конечном итоге не поддержало эту инициативу.

Приднестровье, где в настоящее время проводится миротворческая миссия с участием российских военнослужащих, фактически стало неподконтрольным Кишиневу в начале 1990-х годов. Несмотря на многочисленные переговоры, проводимые в различных форматах, включая участие России, Украины и ОБСЕ, политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.

Ранее президент Молдавии приехала на Украину в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

 
