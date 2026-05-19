В Тирасполе заявили о планах спецслужб Молдавии повлиять на выборы главы Приднестровья

Спецслужбы Молдавии планируют оказать негативное влияние на выборы президента Приднестровья, которые пройдут в декабре. Об этом РИА Новости рассказал министр государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Он отметил, что попытки оказать негативное влияние на избирательный процесс в Приднестровье будут продолжены и в этом году. В Тирасполе ожидают усиление давления со стороны спецслужб Молдавии на членов участковых избирательных комиссий и членов Центральной избирательной комиссии ПМР. Им угрожают лишением молдавского гражданства или созданием проблем при пересечении границы Молдавии, вынуждая отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители Приднестровья будут получать гражданство России в упрощенном порядке.

В этот же день президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не намерены финансировать Приднестровье до вывода оттуда российских войск.

