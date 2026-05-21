В Совфеде напомнили о планах Трампа присоединить Гренландию

Сенатор Пушков: вопрос о контроле над Гренландией не снят Трампом с повестки дня

Президент США Дональд Трамп не снял вопрос о контроле над Гренландией с повестки дня, но перевел его в другую плоскость. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя планы американского лидера добиться полномочий накладывать вето на любые будущие инвестиции со стороны России или Китая в Гренландию.

«Не сумев добиться своего «напором и яростью», Трамп пытается достичь своей цели - стратегического контроля над полуостровом и над его ресурсами - через переговоры с Данией», — написал Пушков.

Парламентарий предположил, что в итоге президент США «добьется» нужного ему результата. Однако этого может не произойти, если переговоры затянутся до следующих президентских выборов, уточнил сенатор.

В январе Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее сообщалось, что гренландцам предлагают $200 тыс. за подпись петиции о присоединении к США.