Мужчина «с американским акцентом» склоняет гренландцев поддержать присоединение к США

KNR: гренландцам предлагают $200 тыс. за подпись петиции о присоединении к США

В Гренландии мужчина «с сильным американским акцентом» предлагает местным жителям $200 тысяч за подписание петиции о присоединении к США. Об этом сообщает гренландская радиостанция KNR.

Местный таксист Данни Брандт рассказал, как подвез мужчину, представившегося как «Клифф», который говорил по-английски с «сильным американским акцентом». Выяснилось, что мужчина приехал из Лас-Вегаса, а по окончании поездки он спросил таксиста, не хочет ли он $200 тысяч.

«Мужчина показал стопку бумаг, и на верхней странице большими жирными буквами было написано что-то о сборе подписей за присоединение Гренландии к США», — говорится в сообщении.

Таксист отказался от предложения и заявил, что «никогда не станет частью США». Мужчина ответил, что уважает такой выбор, однако затем предупредил таксиста, что в январе «все гренландцы» получат по $200 тысяч.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

В январе Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее конгресс США призвал контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.