Профессор Корнеллского университета объяснил, как Трамп может выстраивать отношения с КНР

Карлсон: Трамп хочет сделать тему Тайваня предметом торга в отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов сделать тему Тайваня предметом торга в отношениях Соединенных Штатов с Китаем. Об этом РИА Новости заявил профессор государственного управления Корнеллского университета Аллен Карлсон.

По его словам, в своих последних заявлениях по Тайваню Трамп балансирует между следованием стандартной американской внешнеполитической линии и уступками Пекину.

Карлсон добавил, что хотя заявления американского президента скорее всего не означают отхода от привычной внешней политики Вашингтона, они вызывают вопросы относительно того, что он обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином за закрытыми дверями.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь заявил, что воссоединение Китая является непреодолимой тенденцией, оно отражает волю международного сообщества.

Также сообщалось, что Трамп следил за церемонией встречи российского коллеги Владимира Путина в Китае.

Ранее Трамп призвал Россию и Китай поддержать США в одном вопросе.