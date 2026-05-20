Трамп следил за церемонией встречи Путина в КНР

Президент США Дональд Трамп следил за церемонией встречи российского коллеги Владимира Путина в Китае. Об этом глава Соединенных Штатов заявил журналистам, видео публикует DRM News.

«Я смотрел», — сказал американский лидер, имея в виду телетрансляцию встречи в Пекине российского лидера, прибывшего с визитом в КНР.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка главы РФ приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры президента России с председателем КНР, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

Незадолго до этого Китай с официальным визитом посетил Трамп. Он пробыл в Пекине с 13 по 15 мая. Глава Белого дома охарактеризовал свой визит в КНР словом «невероятный» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Трамп выразил надежду, что в сентябре примет Си Цзиньпина в США.

Ранее Трамп призвал Россию и Китай поддержать США в одном вопросе.

 
