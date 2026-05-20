МИД Китая рассказал о воссоединении с Тайванем

МИД КНР: тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества
Воссоединение Китая является непреодолимой тенденцией, оно отражает волю международного сообщества. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что в последнее время лидеры и высокопоставленные лица большинства стран подтверждают твердую позицию в отношении принципа «одного Китая».

«Факты указывают на то, что противодействие независимости Тайваня и поддержка воссоединения Китая — это воля международного сообщества и непреодолимая тенденция», — подчеркнул он.

По словам Го Цзякунь, «любые действия и риторика сил, которые выступают за независимость Тайваня, не смогут обмануть общественное мнение на острове и изменить фундаментальную природу вопроса, подразумевающего его рассмотрение исключительно как внутреннее дело Китая».

До этого Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая».

Ранее в США выразили беспокойство насчет вторжения Китая на Тайвань.

 
