Китайцы рады за РФ в связи с успешным пуском «Сармата»

В Китае дали понять, что рады за Россию в связи с успешными испытаниями ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев Первому каналу.

«У нас был, естественно, разговор о том, какие у нас достижения. И китайские коллеги, не называя вещи своими именами, все-таки дали понять, что они за нас рады», — сказал он.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года. Президент отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров.

После этого американское издание Military Watch Magazine написало, что «Сармат» существенно превосходит зарубежные аналоги. В материале отмечается, что модификация российского вооружения вызывает серьезную тревогу у государств Запада, потому что они до сих пор отстают от России и Китая в практическом применении из-за проблем в разработке.

Ранее Песков рассказал о реакции Запада на успешный запуск «Сармата».

 
