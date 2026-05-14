Песков рассказал о реакции Запада на успешный запуск «Сармата»

В западной прессе возникло много шума после успешного запуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Кто-то (в прессе. — «Газета.Ru») говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед», — сказал представитель Кремля, добавив, что это соответствует действительности.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года.

По словам военного эксперта Романа Насонова, ракетный комплекс «Сармат» благодаря дальности применения свыше 35 тысяч километров способен нанести удар с неожиданного для противника направления. Это означает, что для построения полноценной системы обороны противнику потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений, уточнил специалист. Он добавил, что на данный момент «Сармат» — самый мощный комплекс, не имеющий аналогов.

Ранее в Госдуме указали на страх США перед «Сарматом».

 
