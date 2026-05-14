В США признали превосходство российской ракеты «Сармат» над зарубежными аналогами

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» существенно превосходит зарубежные аналоги. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«До этого рекордсменами считались китайские ракеты DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18, дальность которых оценивалась примерно в 15 тысяч километров — то есть менее половины от возможностей «Сармата», — говорится в публикации.

Модификация российского вооружения вызывает серьезную тревогу у государств Запада, потому что они до сих пор отстают от России и Китая в практическом применении из-за проблем в разработке.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года.

