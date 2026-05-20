Китаист объяснил значаение чаепития, устроенного Си для Путина

Чаепитие, устроенное председателем КНР Си Цзиньпином для президента РФ Владимира Путина в Пекине, вряд ли было особым политическим сигналом или секретным форматом переговоров. Это лишь один из вариантов приема высоких гостей. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Сергей Дмитриев.

«Это довольно высокоранговое культурное развлечение. Множество молодых китайцев никогда не были на чайной церемонии», — отметил эксперт.

Он добавил, что приглашение Путина на такую встречу — это жест уважения и элемент национального колорита, сравнимый с приемом иностранных гостей в России, где им могут подавать блины с икрой как символ местной традиции.

20 мая лидеры России и Китая побеседовали за чаем после официальных переговоров. Были затронуты темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, недавно побывавшим в Пекине.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам.

Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в КНР.