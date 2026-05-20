Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в КНР

РИА: уровень приема Путина в Пекине подтвердил глубину партнерства РФ и КНР
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Уровень приема президента РФ Владимира Путина, который сейчас находится в КНР с официальным визитом, подтвердил глубину партнерства между двумя странами. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола», — отметила специалист.

19 мая российский лидер прилетел в Пекин с двухдневным визитом. В аэропорту президента РФ встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который является вторым самым узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Путин провел переговоры с председателем КНР и встретился с премьером Государственного совета республики Ли Цяном. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы договорились о проектах в сфере энергетики и «еще кое о чем очень важном». Кроме того, они приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений Москвы и Пекина.

Ранее Си Цзиньпин в присутствии Путина «уколол» президента США, недавно посетившего КНР.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!