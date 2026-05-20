Эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в КНР

Уровень приема президента РФ Владимира Путина, который сейчас находится в КНР с официальным визитом, подтвердил глубину партнерства между двумя странами. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

«Китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола», — отметила специалист.

19 мая российский лидер прилетел в Пекин с двухдневным визитом. В аэропорту президента РФ встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который является вторым самым узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Путин провел переговоры с председателем КНР и встретился с премьером Государственного совета республики Ли Цяном. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы договорились о проектах в сфере энергетики и «еще кое о чем очень важном». Кроме того, они приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений Москвы и Пекина.

