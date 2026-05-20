Си Цзиньпин дал высокую оценку визиту Путина в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и сообщил о «богатых» итогах их переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он был только на один день, но итоги большие, богатые», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, этот визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.

Путин согласился с высокой оценкой Си Цзиньпина его визита в Китай. Во время чаепития с китайским лидером он заявил, что его работа в Пекине была успешной, плодотворной и насыщенной. Глава российского государства выразил благодарность представителям РФ и Китая за организацию встречи на высшем уровне.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка главы РФ приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Во время переговоров, которые состоялись 20 мая, делегации России и Китая подписали 40 совместных документов, 20 из них — в присутствии Путина и Си Цзиньпина. В частности, была подписана совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

