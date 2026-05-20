«Будто минуло три осени»: Путин начал переговоры с Си Цзиньпином с поговорки

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине вспомнил китайскую поговорку. С этого началась встреча глав государств в Доме народных собраний 20 мая.

» ... дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Мы действительно рады очень вас видеть», — так российский президент ответил на приветственные слова китайского лидера.

До этого сообщалось, что после переговоров Путина и Си Цзиньпина в узком составе, к мероприятию присоединилась основная часть делегаций.

В состав российской делегации вошли пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, а также главы госкорпораций, бизнесмены, губернаторы ряда регионов РФ и ректоры некоторых университетов.

Путин сообщил, что переговоры в узком составе с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

Ранее Си заявил Путину, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.