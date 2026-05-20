Делегации РФ и КНР подписали 20 совместных документов

Делегации России и Китая подписали 20 документов в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в рамках визита Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, 20 из них были подписаны в присутствии российского президента и председателя КНР. В частности, главы двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

20 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и КНР договорились о проектах в энергетике и «еще кое о чем очень важном».

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

