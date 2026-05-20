В Раде рассказали, чего не сделает Украина до окончания конфликта с Россией

До завершения конфликта с Россией Украина не сможет вступить в ЕС. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда, пишет «Европейская правда».

По его словам, украинцам надо избавиться от иллюзий по поводу того, что вступление Украины в ЕС возможно во время активных боевых действий.

«До завершения войны мы в Евросоюз не вступим. Это нужно осознать. Этого не произойдет независимо от того, какие законы мы примем и какие нет. <…> Вопрос вступления после войны – это будет политический вопрос. И это также не будет зависеть от того, какие законы мы приняли. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет Евросоюз. А Евросоюз будет в состоянии кризиса», – отметил Дунда.

Нардеп также подчеркнул, что власть будет ориентироваться на опросы населения и при условии поддержки со стороны общества сделает все, чтобы «как минимум показать прогресс на пути к вступлению», подчеркнул он.

Недавно глава офисе президента Украины Кирилл Буданов заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз нужно ускорить, и Киев не может ждать этого события 10 лет. Также новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в ЕС.

12 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев надеется начать переговоры о вступлении в ЕС 26 мая.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский также отверг идею «символического» или частичного членства Украины в ЕС.

Ранее Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины.