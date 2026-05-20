Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Раде рассказали, чего не сделает Украина до окончания конфликта с Россией

Нардеп Дунда: Украина не сможет вступить в ЕС до завершения конфликта
Andrii Nesterenko/Reuters

До завершения конфликта с Россией Украина не сможет вступить в ЕС. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда, пишет «Европейская правда».

По его словам, украинцам надо избавиться от иллюзий по поводу того, что вступление Украины в ЕС возможно во время активных боевых действий.

«До завершения войны мы в Евросоюз не вступим. Это нужно осознать. Этого не произойдет независимо от того, какие законы мы примем и какие нет. <…> Вопрос вступления после войны – это будет политический вопрос. И это также не будет зависеть от того, какие законы мы приняли. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет Евросоюз. А Евросоюз будет в состоянии кризиса», – отметил Дунда.

Нардеп также подчеркнул, что власть будет ориентироваться на опросы населения и при условии поддержки со стороны общества сделает все, чтобы «как минимум показать прогресс на пути к вступлению», подчеркнул он.

Недавно глава офисе президента Украины Кирилл Буданов заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз нужно ускорить, и Киев не может ждать этого события 10 лет. Также новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в ЕС.

12 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев надеется начать переговоры о вступлении в ЕС 26 мая.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский также отверг идею «символического» или частичного членства Украины в ЕС.

Ранее Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!