Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины

Политолог Федоров: Украина в составе ЕС станет серьезной обузой для блока
Членство Украины в ЕС станет обузой для политического объединения, у Брюсселя не хватит средств на полноценное восстановление страны, разрушенной еще в «девяностые» и «нулевые». Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.
 
«Разумеется, для Евросоюза наступят тяжелые времена, потому что Украина потребует значительной финансовой помощи со стороны Евросоюза. Инфраструктура Украины была изношена в девяностые и двухтысячные годы. Коррумпированные украинские политики и бизнесмены, которые работали сообща, не вкладывали в развитие инфраструктуры Украины, только лишь выкачивали деньги, поэтому инфраструктура и экономический потенциал Украины сильно ослабли из-за неэффективной политики. Конечно, для Евросоюза это будет большая обуза и проблемный актив, который вряд ли нужен Евросоюзу сегодня», — указал политолог.
 
По мнению Федорова, Украину не пустят в ЕС, а Брюссель ограничится лишь партнерскими соглашениями с Киевом и развитием политико-экономических связей.
 
20 мая глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз необходимо ускорить.
 
Буданов подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь вступления в ЕС в условиях полномасштабной войны. При этом развитие украинской экономики может стать выгодным вложением для Европы.
 

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.

 
