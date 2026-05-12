Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Украина выдвинула желаемый срок начала переговоров о членстве в ЕС

Глава МИД Сибига: Украина надеется начать переговоры о членстве в ЕС 26 мая
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз 26 мая. Об этом, как пишет «РБК-Украина», заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По данным издания, с соответствующим заявлением он выступил на заседании глав МИД стран ЕС. Сибига в беседе с европейскими коллегам понадеялся на то, что переговоры о членстве Украины и Молдавии начнутся 26 мая.

При этом источник «РБК-Украина» уточнил, что Киев не просто «надеется» на старт переговоров, а активно над этим работает.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня.

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!