Украина выдвинула желаемый срок начала переговоров о членстве в ЕС

Украина надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз 26 мая. Об этом, как пишет «РБК-Украина», заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По данным издания, с соответствующим заявлением он выступил на заседании глав МИД стран ЕС. Сибига в беседе с европейскими коллегам понадеялся на то, что переговоры о членстве Украины и Молдавии начнутся 26 мая.

При этом источник «РБК-Украина» уточнил, что Киев не просто «надеется» на старт переговоров, а активно над этим работает.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня.

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского.