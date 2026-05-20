Путин и Си договорились о «чем-то очень важном»

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин договорились «кое о чем очень важном»

Россия и КНР договорились о проектах в энергетике и «еще кое о чем очень важном». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

До этого стало известно, что делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух стран.

В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

