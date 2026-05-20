Си Цзиньпин оценил торговый оборот с Россией

Cи Цзиньпин: торговый обмен между РФ и КНР превышает отметку в $200 млрд
Торговый обмен между Россией и Китаем третий год подряд превышает отметку в $200 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также добавил, что народы России и Китая становятся все ближе и все лучше понимают друг друга.

До этого президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин приняли совместное соглашение об углублении отношений РФ и Китая. Заявление посвящено дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также об углублению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

