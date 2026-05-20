Экс-премьер Джонсон назвал «предательством Украины» одно действие Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал действующего главу правительства Кира Стармера за ослабление нефтяных санкций против России. Пост он выложил в соцсети X.

«Боюсь, Кремль сегодня будет смеяться над некомпетентностью и глупостью правительства Стармера. Это предательство Украины — и ничем не поможет британским потребителям», — заявил он.

19 мая стало известно о том, что Минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая. Эту меру британское правительство ввело в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент сообщил о продлении на 30 дней лицензии на морские поставки российской нефти. По его словам, США сделали это, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к энергоресурсам, которые находятся на танкерах в море. Срок действия предыдущей лицензии истек 16 мая.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.