Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон не ведут пока разговоров о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сказал Ушаков в эфире «Первого канала».

«По встречам на высшем уровне пока разговор об этом не идет», — отметил он.

В рамках саммита АТЭС в Китае встреча Путина и Трампа возможна, но пока не согласовывалась, сказал Ушаков.

В то же время помощник президента подтвердил визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшие недели. Точные даты визита пока остаются неизвестными.

20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Россию.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин договорились «кое о чем очень важном».

 
