Си Цзиньпин уколол Трампа в присутствии Путина

CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин уколол Вашингтон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Си Цзиньпин <…> сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным», — говорится в публикации.

По информации издания, китайский лидер обратил внимание на обостряющуюся международную ситуацию. По его словам, в мире наблюдается «раскол, односторонность и гегемония», что, по мнению автора статьи, можно трактовать как критику чрезмерного вмешательства США в международные дела.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка главы РФ приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры президента России с председателем КНР, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

Незадолго до этого Китай с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Он пробыл в Пекине с 13 по 15 мая. Глава Белого дома охарактеризовал свой визит в КНР словом «невероятный» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Трамп выразил надежду, что в сентябре примет Си Цзиньпина в США.

Ранее Трамп призвал Россию и Китай поддержать США в одном вопросе.