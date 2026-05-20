Путин раскрыл нюансы российско-китайской торговли

Путин: Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляцию выступления главы государства вела «Газета.Ru».

По словам Путина, Россия и Китай остаются важными торговыми партнерами. Страны ведут торговлю в национальных валютах — рублях и юанях. Это позволяет обеспечивать бесперебойные поставки российских нефти и газа на китайских рынок, подчеркнул президент.

Путин отметил, что отношения двух стран являются образцом того, как сегодня надо выстраивать связи между государствами и народом.

Во время официального визита в Китай Путин также сообщил, что товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд.

19 мая Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом», а также заявил о «стабилизирующей роли» связки РФ и КНР.

