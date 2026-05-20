Делегации присоединились к переговорам Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Пекине продолжились в расширенном составе, к ним присоединилась основная часть делегаций. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав российской делегации вошли пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, а также главы госкорпораций, бизнесмены, губернаторы ряда регионов РФ и ректоры некоторых университетов.

Путин сообщил, что переговоры в узком составе с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки российский лидер обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию.