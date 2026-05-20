Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином в узком составе

Путин: переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе

Переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«В традиционном дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате», — сказал он.

Глава российского государства добавил, что теперь состоятся переговоры в более широком формате.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

