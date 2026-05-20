Глава МИД Швеции призвала ввести «значимую» меру против России

Для борьбы Евросоюза с Россией имел бы «огромное значение» запрет на морские услуги в отношении российских танкеров с нефтью, газом и углем. Об этом в статье для New York Times написала глава МИД Швеции Мария Стенергард.

«Одна мера, в частности, имела бы огромное значение: введение запрета на предоставление морских услуг — страхования, доступа к портам, финансирования и так далее — любым судам, покидающим российские порты с нефтью, газом или углем. <…> Швеция хотела бы, чтобы Европейский союз, и в идеале остальные страны «Большой семерки», ввели эту меру», — написала она.

По словам Стенергард, переход «от ограничения цен к полному запрету» нанес бы «значительный удар» по финансовым ресурсам Кремля. Она также подчеркнула, что западные санкции оказались «эффективными», а Евросоюз должен продолжать оказывать давление на Россию.

В феврале замглавы британского МИД Стивен Даути заявил, что правительство Великобритании в конце 2026 года запретит оказывать перевозчикам российского сжиженного природного газа (СПГ) морские услуги.

Также о запрете на морские услуги перевозчикам российского СПГ объявляла в ноябре 2025 года глава британского МИД Иветт Купер. В конце 2025 года агентство Reuters сообщало о том, что страны ЕС и «Большой семерки» обсуждают возможность замены «потолка» цен на российскую нефть на полный запрет в отношении России на морские перевозки.

В апреле глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 20-й пакет антироссийских санкций, который ЕС утвердил 23 апреля, был принят в «урезанном» виде и не предусматривает запрета на морские перевозки российской нефти. При этом он подчеркнул необходимость введения такого запрета.

