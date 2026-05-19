Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД рассказали, как Россия воспринимает новый пакет санкций

Биричевский: Россия воспринимает недавние санкции ЕС лишь как очередной пакет
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва рассматривает недавние антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) как очередной из пакетов, толку от них все равно нет. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель — осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает. Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — уточнил дипломат.

15 мая МИД Норвегии сообщил: правительство проинформировало ЕС, что Осло присоединится к решению по 20-му пакету санкций против РФ. Власти королевства приступили к работе над включением этих мер в норвежское законодательство.

23 апреля Евросоюз утвердил новый пакет ограничений: в него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку ЕС развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний.

Ранее в Латвии заявили о резком сокращении доходов страны из-за антироссийских санкций.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!