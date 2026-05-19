В МИД рассказали, как Россия воспринимает новый пакет санкций

Москва рассматривает недавние антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) как очередной из пакетов, толку от них все равно нет. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель — осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает. Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — уточнил дипломат.

15 мая МИД Норвегии сообщил: правительство проинформировало ЕС, что Осло присоединится к решению по 20-му пакету санкций против РФ. Власти королевства приступили к работе над включением этих мер в норвежское законодательство.

23 апреля Евросоюз утвердил новый пакет ограничений: в него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку ЕС развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний.

Ранее в Латвии заявили о резком сокращении доходов страны из-за антироссийских санкций.