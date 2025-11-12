На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе решили помешать экспорту российского газа

Британия запретит пользоваться ее услугами для экспорта российского СПГ
Великобритания в следующем году введет запрет на использование ее морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства Иветт Купер.

Помимо прочего, под запрет попадут услуги страхования.

Соответствующее заявление Купер сделала перед встречей министров иностранных дел стран «Большой семеркой» (G7) в Канаде, которая состоится 11-12 ноября.

Диплома сообщила, что Великобритания также выделит Украине £13 млн (~ 1,4 млрд рублей) на восстановление ее энергетической инфраструктуры после завершения конфликта.

До этого представитель Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа с 19% до 13% в связи с прекращением транзита через Украину.

Ранее в ЕК заявили, что не будут покупать газ РФ даже при подписании мирного договора.

