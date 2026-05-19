На Украине все еще ждут Уиткоффа и Кушнера

Замглавы ОП Жовква: приглашение Уикоффу и Кушнеру на Украину остается в силе
Приглашение спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру посетить Киев остается в силе. Об этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Это приглашение остается в силе», – сказал Жовква.

До этого президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона обвинил спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в неуважении к Украине.

Он признал, что с посещением Украины существуют трудности, но заметил, что другие политики посещают Киев. В этом «нуждаемся не мы, а они», указал политик. В то же время глава государства заметил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.

При этом Зеленский также заявлял, что что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и это является «проблемой» для Киева. По его словам, чем раньше американские переговорщики приедут в Киев, тем раньше станет понятно, «что они думают».

Ранее Подоляк выразил недовольство тем, что американские посредники «едят чебуреки» в Москве.

 
