В МИД России заявили, что Москва и Вашингтон ведут интенсивные контакты

Рябков: Россия и США ведут весьма интенсивные контакты на уровне администраций

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, Москва и Вашингтон ведут интенсивные контакты на уровне администрации. По его словам, между странами поддерживается диалог по многим каналам, передает ТАСС.

«Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно. Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет множество каналов», — отметил дипломат.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова со специальным посланником главы Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом идут постоянно, но четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию пока нет.

10 мая Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к визитам Уиткоффа и Кушнера в Россию.