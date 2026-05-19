Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным госвизитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет президента сел в аэропорту Пекина», — говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Основной рабочий день поездки – 20 мая, в этот день пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем в расширенном формате с участием делегаций.

«Кроме того, на вечер среды запланирована беседа президента России с председателем КНР за чаем», — добавили в агентстве.

Перед началом поездки президент России записал видеообращение к гражданам КНР. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

На прошлой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ранее Путин напомнил о важности Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который РФ и Китай подписали 25 лет назад.

 
