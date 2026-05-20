Си Цзиньпин лично встретил Путина перед Домом народных собраний в Пекине

Председатель Китай Си Цзиньпин лично встретил президента России Владимира Путина в Пекине перед Домом народных собраний, где состоятся их переговоры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

До этого на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации.

В Китае Путин пробудет 19 и 20 мая, он прилетел по предложению Си Цзиньпина. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом».

По итогам переговоров Москва и Пекин планируют подписать около 40 документов, включая совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Кремле сообщали, что лидеры двух стран собираются подписать декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

