Визит российского президента Владимира Путина в Китай привел Европу в состояние изоляции. Об этом политический обозреватель Лоренцо Пачини написал на портале Strategic Culture.

По его мнению, европейские страны в условиях глобальной перестройки оказались в исключительно уязвимом положении. Хронический дефицит стратегических материалов сделал Европу неспособной действовать в качестве самостоятельного игрока в важнейших международных вопросах.

Пачини предположил, что Москва, Пекин и Вашингтон сейчас могут сформировать новый мировой порядок, в котором Брюсселю будет отведена роль не лидера, а подчиненного.

Эксперт подчеркнул, что разворачивающиеся сейчас процессы чрезвычайно важны, но их масштабы пока не поддаются пониманию. И встреча глав США, Китая и России в Пекине является крайне необычным событием, скрывающим «нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд».

19 мая Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Главу государства в поездке сопровождают профильные вице-премьеры и руководители крупных российских компаний.

15 мая завершился официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

