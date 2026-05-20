В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу

Биричевский: РФ будет исходить из своих интересов при поставках газа в Европу

Россия в индивидуальном порядке будет решать вопрос о поставках газа европейским странам. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

По его словам, российское правительство прорабатывает возможность отказа в поставках газа странам, «кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать».

«Это будет решаться в индивидуальном порядке», — сказал Биричевский.

В марте российский президент Владимир Путин во время совещания по ситуации на рынках нефти и газа заявил, что России не следует ждать, пока европейские страны «демонстративно захлопнут дверь» в вопросе поставок энергоносителей. По его словам, необходимо уже сейчас увести газ с рынка в Европе на более интересные направления. Он также поручил оценить возможность и целесообразность прекращения поставок топлива в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС почти вдвое нарастил закупки СПГ из России.