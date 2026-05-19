Европа стала тратить больше денег на закупки российского СПГ

Евростат: ЕС в марте почти вдвое нарастил закупки СПГ из России

Евросоюз в марте почти вдвое нарастил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Евростата.

Отмечается, что ЕС в марте закупил у России СПГ примерно на €933 млн против €508,3 млн в феврале. В результате сумма импорта выросла в 1,8 раза за месяц. Это является максимальным показателем с января 2025-го, пишут РИА.

Основными покупателями голубого топлива у РФ в Европе стали Испания, Франция и Бельгия.

По данным европейского аналитического центра Bruegel, за первые четыре месяца 2026 года объем поставок российского сжиженного природного газа в европейские страны достиг 8,98 млрд кубометров, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный импорт СПГ Европой за январь–апрель увеличился на 5,3%, до 51,46 млрд кубометров.

До этого старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин заявил, что Европа с 25 апреля потеряла почти треть от прежнего объема импорта российского СПГ из-за вступления в силу запрета ЕС на закупки этого энергоносителя по краткосрочным контрактам. Помимо этого, с 1 января 2027 года начнет действовать ограничение на его импорт по долгосрочным контрактам.

