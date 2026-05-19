Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Небензя заявил о недопусимости двойных стандартов генсека ООН по атакам на иранскую АЭС

Небензя: отсутствие реакции Гутерриша на удары по Бушеру вызывает недоумение
Andrew Kelly/Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал недопустимыми двойные стандарты генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша, который никак не отреагировал на атаки против иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский дипломат выразил «глубочайшее недоумение» тем, что генсек ООН, заявивший о своей глубокой встревоженности ударом вблизи АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, до этого ни разу не отреагировал на многочисленные нападения на АЭС «Бушер». По словам Небензи, такие двойные стандарты и попытки замалчивать грубейшие и опаснейшие нарушения международного права категорически недопустимы

Постпред России подчеркнул, что подобные «противоправные и безрассудные действия» не только поставили весь ближневосточный регион на грань ядерной и радиологической катастрофы, но и создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на иранской АЭС, и членов их семей.

15 апреля сообщалось, что Россия завершила эвакуацию российских специалистов, которые работали над строительством АЭС «Бушер».

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что США и Израиль продолжают наносить удары по территории «Бушера». По его словам, были зафиксированы падения ракет во внутренней зоне станции на расстоянии от 200 до 450 метров от реактора.

Ранее глава МИД Китая предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!