Посол рассказал об ударах США и Израиля по АЭС в Иране

Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Удары по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» по-прежнему происходят, несмотря на все заверения Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в интервью RTVI рассказал посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

По его словам, ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200, 250 и 450 метров от реактора.

Следует понимать, что попадание по АЭС неминуемо приведет к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям, добавил посол.

«Это — игра с огнем», — заключил Дедов.

До этого представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что атомная электростанция «Бушер» продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее глава «Росатома» рассказал об эвакуации российских специалистов с АЭС в Иране.

 
