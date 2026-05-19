Небензя посоветовал постпреду Украины точнее использовать русские поговорки
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине посоветовал украинскому постпреду Андрею Мельнику точнее использовать русские поговорки. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», — сказал Небензя.

Российский дипломат решил дать «бесплатный совет» Мельнику. Он предложил ему изучать русские поговорки по первоисточникам, чтобы цитаты были максимально точными.

Небензя также высказался о коррупции среди окружения президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что коррупция на Украине ярко характеризует отношение властей страны к народу.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермак рассказал о планах после выхода из СИЗО.

 
