Ермак рассказал о планах после выхода из СИЗО

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале заявил, что не собирается уезжать с Украины после выхода из СИЗО под залог по делу о коррупции.

«Я никуда не убегал и не собираюсь этого делать», — написал Ермак.

Он добавил, что останется на территории Украины и продолжит делать то, что делал все это время —«работать на благо своего государства».

Также Ермак отметил, что не считает себя виновным и отрицает любые обвинения в его адрес.

18 мая экс-глава офиса украинского президента вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

