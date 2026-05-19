Небензя: на Украине нет ни слуг народа, ни светочей демократии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о коррупции среди окружения президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя заявил, что коррупция на Украине ярко характеризует отношение властей страны к народу.

«Это красноречиво показывает, что на Украине нет ни «слуг народа», ни «светочей демократии» — есть только группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов, чья жизнь не стоит для них ничего», — сказал он.

14 мая бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Однако уже спустя четыре дня Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).

Ранее на Украине при обысках офиса Ермака нашли множество оккультных предметов.