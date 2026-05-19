Названы факторы, повлиявшие на распад СССР

Академик Нигматулин: СССР развалился из-за экономики и жесткости режима
Советский Союз развалился из-за нескольких факторов. Об этом в интервью RTVI рассказал академик РАН Роберт Нигматулин.

По его словам, причинами развала СССР стали экономический фактор, цензура и жестокость режима.

Он добавил, что люди также начали завидовать уровню жизни в европейских странах.

«Конечно, и наши вожди постарели. Ничего не менялось. Это тоже вызывало недовольство. Все-таки люди хотят жить в более свободной стране», — отметил Нигматулин.

В марте по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ стало известно, что более половины россиян (57%) испытывают сожаление о распаде Советского Союза и считают, что его можно было предотвратить (57%). При этом уровень сожаления разнится в зависимости от поколения: наибольшую обеспокоенность проявляют представители «поколения оттепели» (79%), в то время как среди «поколения цифры» этот показатель значительно ниже (14%). Около трети опрошенных (30%) уверены, что распад СССР был неизбежен.

