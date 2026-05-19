Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

В Чехии женщину задержали на заседании горсовета за демонстрацию флага СССР

ČTK: в Чехии женщине грозит до пяти лет за демонстрацию флага СССР в горсовете
Александр Патрин/РИА «Новости»

Противница съезда Судетской ассоциации немецких эмигрантов принесла советский флаг на заседание городского совета Брно. Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK.

По данным источника, женщина выступила в блоке вопросов от граждан.

«Вас будут судить за сотрудничество, за подрыв республики и за сговор с иностранной державой», — приводит агентство ее слова.

После этого она развернула советский флаг. Протестующую вывели из зала полицейские, которые установили ее личность, сообщает ČTK. Несколько ее сторонников собрались вокруг женщины и потребовали, чтобы правоохранители забрали и их.

По информации агентства, полиция проведет расследование, поскольку демонстрация советского флага может быть пропагандой коммунистического режима. С января 2026 года в Чехии действует обновленная статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за продвижение движений, подавляющих права человека, включая коммунизм. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Одессе задержали мужчину из-за праздничных советских открыток.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!