Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
 (обновлено  )
Политика

Представитель ЕС в ООН отверг обвинения в затягивании конфликта на Украине

Представитель ЕС в ООН Ламбринидис упрекнул Россию в искажении реальности
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель ЕС в ООН Ставрос Ламбринидис упрекнул Россию в «искажении реальности» из-за того, что Москва обвинила Европу в затягивании конфликта на Украине, пишет Guardian.

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Европа в конфликте на Украине хочет «затянуть дело как можно дольше, чтобы нанести России как можно больший ущерб». Ламбринидис с этим решительно не согласился.

«Обвинения <…> в том, что Европейский союз затягивает конфликт, представляют собой головокружительное искажение реальной ситуации», — отметил он.

Также представитель ЕС осудил слова Небензи о том, что Киев планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств. Ламбринидис заявил, что Москва якобы утратила «всякое притворство в разумности, взвешенности, скромности и достоинстве». Кроме того, Ламбринидис призвал Россию «взять на себя полную ответственность» за свои последние действия.

На том же заседании ООН Небензя подчеркнул, что Россия будет добиваться целей СВО военным путем, пока Украина не выведет войска из Донбасса и не перейдет «к обсуждению конкретных параметров устойчивого мира».

В апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС намерен затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия, чтобы успеть подготовиться к войне с Россией без участия США.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о прибытии украинских операторов дронов в Латвию для нанесения с ее территории ударов по России. Также в СВР рассказали о подготовке Украиной ударов по России с территории Латвии.

Ранее ЕС обвинили в затягивании конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!