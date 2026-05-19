Небензя заявил, что Россия продолжит добиваться целей СВО

Небензя: РФ будет добиваться целей СВО, пока Киев не выполнит условия

Россия будет добиваться целей СВО военным путем, пока президент Украины Владимир Зеленский не выполнит ряд условий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров устойчивого мира», — заявил он.

Небензя добавил, что пока Киев этого не осознает, Москва продолжит достигать своих целей военным путем.

Новость дополняется.