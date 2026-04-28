ЕС обвинили в затягивании конфликта на Украине

Аналитик Меркурис: ЕС только затягивает конфликт на Украине
Евросоюз способен лишь «максимально» затягивать конфликт на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, как и дипломатической стратегии. Все, на что они способны, — максимально затягивать конфликт», — отметил аналитик.

Меркурис подчеркнул, что ЕС всеми силами пытается добиться ослабления России с помощью украинского конфликта, однако сделать это у него не получается. В итоге «Россия стала еще сильнее», а российская армия — «значительно больше, чем четыре года назад», сказал он.

27 апреля еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил, что Россия с 2022 года стала только сильнее. Он подчеркнул, что Россия обладает сильной армией, обладающей опытом боев и способной использовать миллионы беспилотников.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ЕС нужны друг другу. 28 апреля министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что Евросоюз, поставляя оружие Киеву, все глубже погружается в украинский конфликт.

Ранее в Госдуме призвали к «радикальным решениям» за атаки на гражданское население России.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
