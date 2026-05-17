Раскрыты пять условий США для урегулирования конфликта с Ираном

США в ответ на требования Ирана выдвинули свои пять условий для продолжения процесса урегулирования конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По информации журналистов, Вашингтон отказывается от выплаты какой-либо компенсации ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории. Кроме того, американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в Исламской Республике останется лишь один действующий ядерный объект.

Помимо прочего, Соединенные Штаты, как указало Fars, отказались высвобождать более 25% замороженных средств и заявляют, что вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен решаться во время переговоров.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране указали, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

Ранее президент США рассказал, на какую сделку готов пойти с Ираном.