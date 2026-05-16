Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

Европа начала переговоры с КСИР Ирана о проходе судов через Ормузский пролив

Представители стран Европы начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) касательно прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана, передает РИА Новости.

«16 мая, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Пакистана и Японии, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», — отметила телерадиокомпания.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Ормузский пролив будет открыт не позднее лета 2026 года. По его словам, если Иран «продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой откроют Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Иране пригрозили США «карающим ответом» за морскую блокаду.