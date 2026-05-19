Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Китаец, который ребенком видел Путина, рассказал о новой встрече

Китайский инженер Пай, который в детстве видел Путина, рассказал о новой встрече

Китайский инженер Пэн Пай, который, будучи ребенком, встречал президента России Владимира Путина во время его первого визита в КНР в 2000 году, рассказал о своих эмоции от новой встречи с российским главой. Об этом сообщает RT.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше», — сказал Пай.

Мужчина признался, что с тех пор мечтал снова увидеть Путина.

«Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», — отметил Пай.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Пэн Пай сможет снова встретиться с Путиным. Как писало РИА Новости, это случится после открытия годов образования, во время перерыва у главы государства.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. В пекинском аэропорту российскому лидеру устроили торжественный прием, подчеркивающий высокий статус гостя.

У трапа самолета Путина встречали министр иностранных дел КНР Ван И, с которым он пообщался на красной ковровой дорожке, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, а также глава российской дипмиссии в Пекине Игорь Моргулов. Путин обменялся с ними рукопожатиями.

Ранее журналист кремлевского пула рассказал, как его встретили в Китае.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!