Китаец, который ребенком видел Путина, рассказал о новой встрече

Китайский инженер Пай, который в детстве видел Путина, рассказал о новой встрече

Китайский инженер Пэн Пай, который, будучи ребенком, встречал президента России Владимира Путина во время его первого визита в КНР в 2000 году, рассказал о своих эмоции от новой встречи с российским главой. Об этом сообщает RT.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше», — сказал Пай.

Мужчина признался, что с тех пор мечтал снова увидеть Путина.

«Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», — отметил Пай.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Пэн Пай сможет снова встретиться с Путиным. Как писало РИА Новости, это случится после открытия годов образования, во время перерыва у главы государства.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. В пекинском аэропорту российскому лидеру устроили торжественный прием, подчеркивающий высокий статус гостя.

У трапа самолета Путина встречали министр иностранных дел КНР Ван И, с которым он пообщался на красной ковровой дорожке, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, а также глава российской дипмиссии в Пекине Игорь Моргулов. Путин обменялся с ними рукопожатиями.

Ранее журналист кремлевского пула рассказал, как его встретили в Китае.